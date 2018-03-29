КМДА рекомендує крамницям замінити поліетиленові пакети на паперові

Столичним магазинах будуть рекомендувати замінити поліетиленові пакети на паперові.
Про це йдеться у рішенні КМДА, передає Рубрика.
Київська міська рада рекомендуватиме крамницям пропонувати покупцям альтерантиву одноразовим поліетиленовим пакетам, а саме біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбинки тощо.
Контроль за виконанням такого рішення поклали на Комісію з питань торгівлі та підприємництва, а також на Комісію з питань екологічної політики.
У рішенні зазначається, що щороку в Україні на 1 людину припадає понад 500 поліетиленових пакетів, тим часом період розкладання одного становить понад 100 років.
У Київраді сподіваються, що таке рішення дозволить забезпечити захист навколишнього середовища та збереження довкілля у Києві.