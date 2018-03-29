КНДР і Південна Корея домовилися провести двосторонній саміт 27 квітня, - ЗМІ

Лідери Північної і Південної Кореї домовилися провести двосторонній саміт 27 квітня 2018 року. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на джерела в Сеулі, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном в прикордонному пункті Панмунджом. Дане оголошення Сеул зробив після сьогоднішньої зустрічі на високому рівні в даному пункті. На даний момент деталі угоди не повідомляються.

Зазначимо, майбутній саміт за участю лідерів КНДР і Південної Кореї буде всього лише третім за всю історію конфлікту між сторонами. Очікується, що зустріч може виявитися важливим дипломатичним кроком для вирішення проблеми ядерної програми Пхеньяну.

Також повідомляється, що 4 квітня представники обох сторін проведуть ще одну підготовчу зустріч, на якій обговорять питання безпеки і допуск засобів масової інформації.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин назвав умови ядерного роззброєння КНДР. Зокрема, він зазначив, що Пхеньян піде на роззброєння, якщо США і Сеул створять "атмосферу спокою і стабільності".