Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай вперше з 2012 року відвідує Пакистан

Вперше з часу вогнепального поранення у 2012 році лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсуфзай приїхала до Пакистану, звідки вона походить. Вранці в четвер, 29 березня, місцеве телебачення показало Юсуфзай з її батьками у аеропорту. Кортеж правозахисниці складає 15 автомобілів, у багатьох з них - озброєні поліцейські.

20-річна пакистанська правозахисниця Юсуфзай має зустрітися з прем'єр-міністром Пакистану. Деталі її перебування у рідній країні тримаються в таємниці, а саме прибуття було сюрпризом, оскільки є великий ризик, що таліби або інші ісламісти можуть скоїти новий замах на правозахисницю. Активістка нині живе у Великобританії, де навчається в Оксфордському університеті.

Нагадаємо, що з 11 років дівчина писала в блозі про те, як змінилося її життя після приходу талібів в долину Сват, а також відкрито виступала за право дівчат навчатися в школі. 2012 року Юсуфзай поверталася додому зі школи в шкільному автобусі. Транспортний засіб зупинили таліби. Після того як, бойовики встановили її особу, на дівчину було скоєно замах. Їй вдалося вижити й згодом довелося пройти тривале лікування в Великобританії. У 2013 році активістці була вручена премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Лауреаткою Нобелівської премії миру вона стала 2014 року.