Лідери країн "Нормандської четвірки" зробили спільну заяву

Лідери країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у найближчі місяці розгляне шляхи прискорення імплементації мінських угод. Про це йдеться у спільній заяві лідерів нормандського формату, яка розміщена у четвер, 29 березня на сайті президента України.

"Лідери країн "нормандської четвірки" підтверджують їхню відданість імплементації мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Вони розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "нормандська четвірка" вітає домовленість щодо поновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня 2018 року, підкресливши важливість її дотримання.

"На тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року, вони закликали докладати більше зусиль з метою звільнення решти відповідно до формули "всіх на всіх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Тристороння контактна група домовилася про встановлення чергового перемир'я на Донбасі з 30 березня.

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