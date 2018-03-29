Мей і Меркель домовилися продовжувати протистояння посиленню агресії РФ

Прем'єр-міністр Великої Битанії Тереза Мей і канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу під час телефонної розмови домовилися продовжувати протистояння посиленню російської агресії. Про це йдеться у заяві речника британського уряду, передає ЄП.

Тереза Мей подякувала Ангелі Меркель за її сильну підтримку і солідарність після нападу Солсбері.

"Канцлер і прем'єр-міністр погодилися з необхідністю продовжувати спільну роботу, щоб протистояти посиленню російської агресії", - мовиться у повідомленні.

Мей та Меркель також обговорили оголошене США тимчасове звільнення країн ЄС від тарифів на сталь і алюміній та важливість ядерної угоди з Іраном.

Вже 28 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.