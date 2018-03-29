У літописців є найстрашніша зброя – замовчування.
Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Мей і Меркель домовилися продовжувати протистояння посиленню агресії РФ

29 березня, 2018 - 10:35
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Битанії Тереза Мей і канцлер Німеччини Ангела Меркель в середу під час телефонної розмови домовилися продовжувати протистояння посиленню російської агресії. Про це йдеться у заяві речника британського уряду, передає ЄП.

Тереза Мей подякувала Ангелі Меркель за її сильну підтримку і солідарність після нападу Солсбері.

"Канцлер і прем'єр-міністр погодилися з необхідністю продовжувати спільну роботу, щоб протистояти посиленню російської агресії", - мовиться у повідомленні.

Мей та Меркель також обговорили оголошене США тимчасове звільнення країн ЄС від тарифів на сталь і алюміній та важливість ядерної угоди з Іраном.

Вже 28 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.

Більше новин

Глава МЗС Німеччини закликав до посилення ООН
Ірландія проведе референдум щодо легалізації абортів
Атака у Солсбері: Отруєний газ запустили через передні двері автівки
Португалія також відкликає посла з РФ для консультацій
СММ ОБСЄ знову запустила на Донбасі безпілотники
Парламент Каталонії дозволив Пучдемону претендувати на посаду глави уряду

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 