Міноборони: Російські окупанти розганяють фейк про підготовку ЗСУ до наступу на Донбасі

Російське окупаційне командування продовжує вживати заходів щодо посилення напруженості на лінії розмежування та спонукання особового складу до обстрілів позицій сил АТО. Про це поінформував на брифінгу у четвер, 29 березня, речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Укрінформ.

"Інтенсивно розповсюджується дезінформація про підготовку Збройних сил України до наступальних дій на Маріупольському та Волноваському напрямках. Водночас надмірне поширення противником такої інформації призвело до збільшення кількості випадків самовільного залишення місць служби бойовиками російських окупаційних військ, які перебувають на передових позиціях", - сказав він.

Речник також додав, що з метою недопущення проникнення дезертирів на територію РФ, російською прикордонною службою посилено режим патрулювання на неконтрольованій українською стороною ділянці кордону.