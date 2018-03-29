У літописців є найстрашніша зброя – замовчування.
Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Міноборони: Російські окупанти розганяють фейк про підготовку ЗСУ до наступу на Донбасі

29 березня, 2018 - 15:45

Російське окупаційне командування продовжує вживати заходів щодо посилення напруженості на лінії розмежування та спонукання особового складу до обстрілів позицій сил АТО. Про це поінформував на брифінгу у четвер, 29 березня, речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, повідомляє Укрінформ.

"Інтенсивно розповсюджується дезінформація про підготовку Збройних сил України до наступальних дій на Маріупольському та Волноваському напрямках. Водночас надмірне поширення противником такої інформації призвело до збільшення кількості випадків самовільного залишення місць служби бойовиками російських окупаційних військ, які перебувають на передових позиціях", - сказав він.

Речник також додав, що з метою недопущення проникнення дезертирів на територію РФ, російською прикордонною службою посилено режим патрулювання на неконтрольованій українською стороною ділянці кордону.

Більше новин

Лідери країн "Нормандської четвірки" зробили спільну заяву
Уряд ухвалив розпорядження, що дозволить отримати €9 млн на відновлення Донбасу
Мін'юст готується до примусового стягнення коштів з "Газпрому" по усьому світу
На Донбасі загинув 19-річний доброволець, - волонтери
Мей і Меркель домовилися продовжувати протистояння посиленню агресії РФ
РФ відправила на окуповану територію Донбасу 75-й "гумконвой"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 