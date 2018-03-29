Мін'юст готується до примусового стягнення коштів з "Газпрому" по усьому світу

Міністерство юстиції України готується до примусового стягнення коштів з російської компанії "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу на підставі Нью-Йоркської конвенції. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко журналістам перед початком колегії Мін'юсту, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні відбувається нарахування пені з Газпрому. Пеня складає практично півмільйона доларів щодня. По-друге - наразі відбувається процес підготовки до примусового стягнення даного рішення на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє нам стягнути ці кошти практично по всьому світу. По-третє - Міністерство юстиції продовжує стягнення заборгованості з Газпрому по іншому рішенню національного українського суду. І вже понад 100 млн грн було стягнуто до державного бюджету", - зазначив Петренко.

Міністр переконаний, що "у Газпрому немає шансів уникнути відповідальності і сума боргу, яка була зафіксована даним рішенням суду, буде тільки збільшуватися і вона буде стягнута найближчим часом".

Як повідомлялося, 28 лютого Стокгольмський арбітражний суд задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги для транзиту й зобов'язав російського монополіста виплатити 4,63 млрд дол. За даними "Нафтогазу", це рішення означає, що "Газпром" має сплатити Україні близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений у 2014 і 2015 роках.

У Газпромі відмовилися виконувати ці рішення суду.

При цьому Газпром ініціював розірвання контрактів з Нафтогазом на постачання газу в Україну і транзит газу через її територію в Європу.

Крім того, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати Газпром на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами. Зокрема, у лютому 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення щодо стягнення з Газпрому штрафу, який збільшився вже до 172 млрд грн за рахунок пені за його несплату.

20 березня цього року міністр юстиції Петренко заявив, що усі кошти російського Газпрому, які знаходилися на території України, вже стягнені до державного бюджету.