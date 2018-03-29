На Львівщині відкриють 13 газових свердловин

Цього року на Львівщині спостерігається зростання видобутку газу порівняно з минулим роком. Якщо минулого року в експлуатацію було введено 10 газових свердловин, то впродовж 2018 року їх має бути 13. Для цього було видано спеціальні дозволи на розробку п’яти нових родовищ.

«Той газ, що видобувається тут, надходить в домогосподарства Львівщини. Майже 700 млн. м3 видобувають на родовищах Львівської області, тобто більшу частину спожитого газу видобувають в межах області. Стратегія розвитку «Укргазвидобування» передбачає видобування 20 млрд м3 до 2020 року, це стільки, скільки потрібно для забезпечення населення та бюджетної сфери», - розповів перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

Для здійснення цього ПАТ «Укргазвидобування» витратить 6 мільярдів гривень на закупівлю спецтехніки. Вона призначатиметься для обробки свердловин. Це відбуватиметься в межах Стратегії-2020, за якою передбачено, щоб Україна стала не лише енергетично незалежною, а ще й мала змогу експортувати газ.

Крім того планується запуск першого в Україні віртуального газопроводу у Закарпатській області.

«Віртуальний газопровід – це перспективний новий проект ПАТ «Укргазвидобування». Віртуальні газопроводи є один із методів видобування газу в складних районах, де ніхто не добував ще газ, це болота, гори, де нема підводів газопроводів, станцій. Це встановлення компресорних станцій в горах, планується туди підводити під’їзні дороги і звідти вивозити газ як натуральний так і зріджений. Цього року з літа ми плануємо почати видобуток газу і тоді ми зможемо побачити, які запаси на яких глибинах у нас є» - повідомив директор з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» Олександр Гордієнко.

Зазначимо, що «Львівгазвидобування», яке є підрозділом ПАТ «Укргазвидобування», займається експлуатацією 40 родовищ на території п’яти областей України – Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської та Чернівецької. Їх експлуатаційний фонд становить понад 500 газових свердловин.

Павло Паламарчук, Львів

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