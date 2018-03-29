На Вінниччині презентували книгу про події Української революції

У Тиврівському ліцеї відбулася презентації книги відомого на Вінниччині історика Костянтина Завальнюка «Тиврівщина у добу Української революції 1917–1921 років: події та люди». Видання містить ряд нарисів про події столітньої давності, які відбувалися на території сучасного Тиврівського району, а також містить чимало цікавих і маловідомих фактів про місцевих учасників національно-визвольних змагань того періоду. Автор каже, що окремі дослідження на основі архівних документів презентовані у виданні вперше. Книга розрахована на науковців, студентів, учнів, а також на всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

«Події Української революції подаються крізь призму окремих людських доль, адже люди завжди були творцями історії. У книзі зібрані біографічні відомості як про уродженців Тиврівського району, так і людей, які мешкали там і були активними учасниками тих подій. Серед них відомі і маловідомі особи, зокрема патріот-гетьманець граф Гейден, про якого вже писала шанована газета «День», представлена постать Демида Бурка, учасника бою під Крутами, одного з творців автокефальної церкви в еміграції.

В окремому розділі йдеться про відомого поета, вченого та винахідника Леоніда Мосендза, який 1919–20-х роках працював в Гнівані, а потім пішов в ряди армії УНР, – розповідає Костянтин Завальнюк. – У книзі є й чимало нових відомостей про той період. Наприклад, вміщено розділ про українських мартирологів, де подано прізвища понад 150 вояків Української Галицької армії, які померли від тифу і були поховані у кількох братських могилах. Факти про масові похованні вдалося знайти у тогочасній пресі за 1921 рік».

Книга видана за фінансової підтримки Тиврівської районної державної адміністрації та районної ради з метою використання її на уроках історії рідного краю. Тираж видання невеликий – 150 штук, який вже розійшовся по шкільних та сільських бібліотеках району.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором