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На Закарпатті писанкарі встановили національний рекорд

29 березня, 2018 - 19:54
Фото Закарпатської ОДА

На Закарпатті встановили новий національний рекорд України - на одній локації зібрали найбільшу кількість «великодніх дерев».

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

“29 березня в Ужгороді урочисто відкрили четвертий обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!». Свої роботи на 57-ми «писанкових» деревах представили команди з усіх куточків Закарпаття - тисячі писанок, виготовлених дитячими руками в різних техніках. Тут же оголосили і про встановлення рекорду, зафіксованого представником Національного реєстру рекордів України: «за найбільшу кількість «великодніх дерев» на одній локації, близько 17 000 писанок», - йдеться в повідомленні.

Найкращих у конкурсі визначили в трьох номінаціях: серед місцевих органів управління освітою, професійно-технічних та навчальних закладів обласного підпорядкування. Серед критеріїв оцінювання – різні техніки виконання писанок, відповідність регіональним традиціям у розписі, орнаменті, колористиці. Також оцінювали й оригінальність конструкції дерева.

Через дощ урочистості довелося перенести з головної площі Закарпаття в приміщення, учасників вітали та нагороджували в атріумі Закарпатської ОДА.

Милуватися писанками на площі Народній в Ужгороді, а також оглянути виставку у фойє Закарпатської ОДА всі охочі зможуть до 24 квітня.

Джерело: День

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