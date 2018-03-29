Нацрада оголосила переможців конкурсу на цифрове радіомовлення в Києві

Десять радіостанцій стали переможцями конкурсу на отримання ліцензії на радіомовлення в ефірній цифровій багатоканальній телемережі з використанням радіочастотного ресурсу у Києві. Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні у четвер, 29 березня, повідомляє "Укрінформ".

На кожну з десяти "цифрових" ліцензій одночасно претендували десять радіостанцій: "Радіо Марія" (ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-груп"), Old Fashioned Radio (ТОВ "Воздвиженка Артс Хауз"), Zemlya (БО "Благодійний фонд "Мейдейарт"), Hype radio (ТОВ "Консенсус Медіа"); "Країна ФМ" (ПрАТ "Радіокомпанія "Гала"), "Перше цифрове" (ТОВ "Київське цифрове радіо"), "Українське радіо", "Радіо "Промінь", "Радіо "Культура" (ПАТ "НСТУ") і "Радіо Мейдан" (ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ").

Усі вони отримають ліцензію на мовлення терміном на сім років і мовитимуть упродовж 24 год/добу.

"Радіо Марія" працює в Україні з травня 2010 року. Загалом радіостанція входить до всесвітньої католицької мережі, що на сьогодні охоплює 77 країн на всіх континентах. Вийти в ефір радіостанція збирається відразу ж після отримання ліцензії.

Old Fashioned Radio є новою радіостанцію, яка, тим не менш, з 2016 року транслює свої передачі в Інтернеті та наразі існує як мультиплатформа з чотирма потоками: джаз, блюз, рок, show&music та канал сучасної української музики ZEMLYA. Цифрову ліцензії мовник використовуватиме передусім для джазового каналу та ZEMLYA. Засновником радіостанції є колекціонер і фундатор художньої галереї Vozdvizhenka Arts House Віктор Савків.

Hype radio належить співачці, колишній учасниці гурту "Віа Гра" Санта Дімопулос, і спеціалізується на електронній танцювальній музиці. Планується, що радіостанція стане своєрідним майданчиком для українських діджеїв і популяризації їхніх треків.

Країна ФМ - стовідсотково україномовна радіостанція, веде мовлення в 27 містах та онлайн, є переформатовою станцією "Радіо ЄС" (колишня назва Gala Radio).

"Перше цифрове" має на меті популяризувати українську культуру. В ефірі радіостанції звучатимуть аналітичні, публіцистичні, науково-популярні та культурно-мистецькі передачі, зокрема плануються трансляція пісень козацької доби та класичної музики, а також сучасних українських композиторів, бандуристів.

"Радіо Мейдан" є єдиною кримськотатарською радіостанцією, що розпочала роботу 5 лютого 2005 року.

Водночас голова Нацради Юрій Артеменко уточнив, що планується ще один конкурс на цифрове радіо в Києві, за результатами якого компанії зможуть отримати ліцензії на мовлення на чотирьох вільних радіочастотах, на які не було заявок цього разу. Ймовірно, конкурс буде оголошено під час наступного засідання, яке відбудеться 5 квітня.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 року Нацрада затвердила конкурсні умови та оголосила конкурс на отримання ліцензій на цифрове радіомовлення в Києві. Тоді член Нацради Сергій Костинський поінформував, що мовлення перших із них у цифровому стандарті DAB+ може розпочатись у Києві в другому півріччі 2018 року.

До основних переваг впровадження цифрового радіомовлення належать збільшення кількості радіостанцій, стимулювання розвитку ринку, збереження мовлення ТРК, які мовлять в УКХ-діапазоні, підвищення якості обслуговування, зменшення енергоємності радіомереж, а також створення умов для виробництва передавачів і приймачів.