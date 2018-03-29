НАТО запропонувало Україні захист від втручання РФ у вибори 2019 року

Північноатлантичний альянс може допомогти Україні у забезпеченні стійкості та захищеності електронної системи Центрвиборчкому від зовнішнього втручання під час проведення виборів у 2019 році. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, що відбулося напередодні у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми говорили про практичні речі щодо загроз з боку Російської Федерації, які можна передбачити. Ідеться, наприклад, про втручання у процес виборів. І однією із потенційних цілей такої атаки може стати робота Центральної виборчої комісії України", - розповіла український віце-прем'єр.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що з відповідною пропозицією на засіданні КУН виступила Румунія, яка є головною нацією у трастовому фонді з допомоги НАТО у питанні кібербезпеки.

"Це дуже конкретна і практична пропозиція, що зробить електронну систему української ЦВК більш стійкою і захищеною", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

За словами урядовця, ЦВК може бути залученою до програм, які фінансуються фондом.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що українська сторона зацікавлена, щоб ця кіберініціатива була реалізована до початку проведення виборів в Україні у 2019 році.

Як повідомлялося, 28 березня в Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, не заблоковане Угорщиною. Засідання присвятили обговоренню питань ходу реформ і безпекової ситуації в Україні.