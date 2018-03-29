Нік Вуйчич долучився до українського проекту "Безпечна школа"

Всесвітньо відомий мотиваційний спікер Нік Вуйчич приєднався до проекту "Безпечна школа", що впроваджується Міністерством освіти і науки та міжфракційним депутатським об'єднанням "За духовність, моральність та здоров'я України". Про це Вуйчич заявив на прес-конференції в Києві з нагоди старту проекту, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо зрозуміти, що більшість проблем у світі через те, що одні думають, що вони важливіші, ніж інші. І нам потрібно фокусуватися на вихованні нового покоління і нових лідерів як у світі, так і в Україні, які б приносили зміни в це мислення. Можливо, Україна і знаходиться позаду Австралії в інтеграції учнів з особливими потребами, але вона є нацією лідерів. Майже ніякі уряди не говорять про цінності в системі освіти, відповідальності, про особистість, про булінг, становлення цілей, мотивацію. На мою думку, це - фундамент духовності, моральності, тому я надзвичайно радий бути частиною цього проекту", - сказав Вуйчич.

Він також поспілкувався зі школярами-підлітками про те, як знайти друзів та втримати їх. Вуйчич розповів, що був першою дитиною з особливими потребами в Австралії, яка стала навчалася у звичайній школі, тому він на собі знає всі прояви зневаги та тиску з боку однолітків (Вуйчич народився з рідкісним генетичним захворюванням, яке проявляється у відсутності рук і ніг).

Крім того, він обговорив зі шкільними вчителями, методистами та психологами питання щодо змін спілкування в школі, дитячому колективі та сім'ї задля уникнення насильства.

Проект "Безпечна школа" триватиме упродовж року та охопить всю країну. Загалом передбачається інформаційна кампанія про запобігання цькувань дітей як з боку однолітків, так і з боку дорослих. Також будуть організовані тренінги для шкільних психологів, вчителів.

У рамках візиту до України Нік Вуйчич планує зустрітися з предстоятелем УПЦ КП Філаретом, а також відвідати нейрореабілітаційний центр, де лікуються поранені бійці АТО.