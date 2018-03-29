Отруєння в Солсбері: Грузія висилає російського дипломата

Грузія висилає російського дипломата через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, передає "РБК-Україна".

"Міністерство закордонних справ засуджує використання хімічної зброї на території Сполученого Королівства, завдаючи серйозної шкоди здоров'ю трьох осіб і серйозно загрожуючи життю і здоров'ю інших людей. Це становить серйозну проблему для загальної безпеки", - йдеться у заяві.

У МЗС заявили, що поділяють позицію Британії, висловлюють солідарність з країною, і тому вимагають, щоб співробітник секції інтересів Росії, яка діє при посольстві Швейцарії в Тбілісі, покинув країну протягом семи днів.

Нагадаємо, таким чином вже 28 країн вислали російських дипломатів через отруєння Скрипаля, у тому числі Україна, США та Австралія. Крім цього, Словаччина, Болгарія і Люксембург відкликали послів з Росії для консультацій.

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