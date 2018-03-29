Порошенко підписав закон про спрощення видобутку газу і нафти

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі". Про це свідчить інформація на сторінці відповідного законопроекту №3096-д на сайті Верховної Ради, зазначає "БізнесЦензор".

Зокрема, закон повернуто з підписом президента 29 березня.

Як повідомлялося, законопроект №3096-д був прийнятий парламентом у другому читанні 1 березня.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, підприємства, що здійснюють в Україні геологорозвідку і роботи по будівництву та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин стикаються зі складністю процедури оформлення всієї необхідної дозвільної документації.

Це призводить до того, що на практиці процедура отримання всіх погоджень і відведення земельних ділянок в середньому триває 4 роки і включає отримання 44 погоджень в 16 установах.

"Запропоновані законопроектом зміни спрямовані на вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення вишукувальних робіт і робіт із будівництва, технічного обслуговування, об'єктів трубопровідного транспорту та інших дозвільних процедур нафтогазовидобувної галузі, допоможе оптимізувати витрати підприємств галузі при проведенні таких робіт і збільшити обсяги нафти і газу власного видобутку", - йдеться в документі.

Законом дозволяється використовувати механізм сервітуту для будівництва об'єктів нафтогазовидобування і трубопровідного транспорту (без зміни цільового призначення земельних ділянок).

Окрім того, усувається необхідність отримання гірничого відводу, виключаються об'єкти нафтогазовидобутку з переліку об'єктів містобудівної діяльності, скасовується обов'язковий введення родовищ в дослідно-промислову та промислову розробку за рішенням Міненерговугілля.

Законом надається право нафтогазовидобувачі після завершення періоду дослідницько-промислової розробки родовищ використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі аж до зміни цільового призначення і оформлення документів на право користування (зараз компанії зобов'язані зупиняти видобуток на період оформлення документів).

Зняття та перенесення ґрунтового покриву для подальшого буріння можна буде проводити без спеціального дозволу на підставі робочого проекту землеустрою.

Законом надається надрокористувачів право на користування своєю геологічною інформацією без погодження з органами влади. Крім того, пропонується розширити коло суб'єктів, які можуть проводити геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу (зараз таким правом володіє виключно Державна комісія України по запасах корисних копалин). При цьому користувач ділянки зможе передавати отриману геологічну інформацію, враховуючи обмеження в частині санкцій.