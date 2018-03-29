Порошенко призначив Смолія до складу Ради нацбезпеки

Президент України Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) главу Національного банку Якова Смолія. Відповідний указ №90 від 28 березня оприлюднений на сайті глави держави.

Так, президент вивів зі складу РНБО колишню главу НБУ Валерію Гонтареву і призначив замість неї нині чинного главу - Смолія.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада України підтримала призначення Смолія на посаду глави НБУ. Раніше він займав пост першого заступника глави НБУ і керував напрямком розрахунків, грошового обігу та інформаційних технологій.