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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Порошенко призначив Смолія до складу Ради нацбезпеки

29 березня, 2018 - 12:23
Фото Front News International

Президент України Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) главу Національного банку Якова Смолія. Відповідний указ №90 від 28 березня оприлюднений на сайті глави держави.

Так, президент вивів зі складу РНБО колишню главу НБУ Валерію Гонтареву і призначив замість неї нині чинного главу - Смолія.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада України підтримала призначення Смолія на посаду глави НБУ. Раніше він займав пост першого заступника глави НБУ і керував напрямком розрахунків, грошового обігу та інформаційних технологій.

Джерело: День

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