Посольство США у Москві відмовило у видачі віз спортсменам з РФ

Посольство США у Москві відмовило в організації співбесід для спортсменів і тренерів збірної Росії з вільної боротьби. Про це пише "Новая газета".

"Нас не записали на співбесіду, ще й надто, нам порекомендували пройти співбесіду на візи у консульстві Вірменії", - начальник відділу вільної боротьби Федерації спортивної боротьби Росії Валерій Фельдшерів.

Як повідомлялося, після того, як в грудні 2016 року США звинуватили Росію у втручанні у президентські вибори, Москва і Вашингтон почали вводити взаємні санкції, висилаючи дипломатів і закриваючи консульства. У відповідь на висилку 35 російських дипломатів із США Росія в липні 2017 року вислала 755 американських співробітників дипмісій.