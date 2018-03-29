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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Посольство США у Москві відмовило у видачі віз спортсменам з РФ

29 березня, 2018 - 11:45

Посольство США у Москві відмовило в організації співбесід для спортсменів і тренерів збірної Росії з вільної боротьби. Про це пише "Новая газета".

"Нас не записали на співбесіду, ще й надто, нам порекомендували пройти співбесіду на візи у консульстві Вірменії", - начальник відділу вільної боротьби Федерації спортивної боротьби Росії Валерій Фельдшерів.

Як повідомлялося, після того, як в грудні 2016 року США звинуватили Росію у втручанні у президентські вибори, Москва і Вашингтон почали вводити взаємні санкції, висилаючи дипломатів і закриваючи консульства. У відповідь на висилку 35 російських дипломатів із США Росія в липні 2017 року вислала 755 американських співробітників дипмісій.

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