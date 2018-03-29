Президент підписав указ про відзначення 22-річчя Конституції України

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 22-ї річниці Конституції України" та зобов'язав Кабінет міністрів розробити відповідний план заходів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зокрема, Кабмін має затвердити план заходів, передбачивши, зокрема проведення з нагоди Дня Конституції України у Києві, інших населених пунктах урочистостей за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості.

"У День Конституції України 28 червня 2018 року заплановано покладання квітів до пам'ятника автору першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику у Києві, а в інших населених пунктах - до пам'ятників і пам'ятних знаків видатним діячам українського державотворення", - йдеться у повідомленні.

Указом також передбачено проведення у військових частинах, закладах культури, закладах для дітей та молоді інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних заходів, спрямованих на роз'яснення значення норм Конституції України в утвердженні правової держави.

Також президент постановив провести заходи, спрямовані на поширення знань про історію конституціоналізму. За участю Конституційної Комісії у Києві буде організовано науково-практичну конференцію щодо вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, а також тематичні наукові конференції та круглі столи у регіонах. Урочистості з нагоди державного свята для української громадськості за кордоном має організувати Міністерство закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС.