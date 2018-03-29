РФ відправила на окуповану територію Донбасу 75-й "гумконвой"

Російська Федерація відправила на окуповану територію Донбасу автомобілі так званої "гуманітарної допомоги". Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

"Автомобілі 75-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на пунктах пропуску попрямує до пункту свого призначення – одна вирушить до Донецька, інша – до Луганська", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в складі колони понад 40 одиниць техніки, які перевозять 400 тонн вантажу.

Нагадаємо, що востаннє РФ спрямовувала на Донбас "гумконвой" у лютому місяці. Автомобілі везли понад 430 тонн вантажу, серед якого "в основному дитячі продуктові набори і медичне майно".

Зазначимо, переміщення "гумконвоїв" РФ здійснюється з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, а також узгоджених із Міжнародним комітетом Червоного Хреста домовленостей, тому українська міжвідомча робоча група здійснює тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Військовики ЗСУ відзначають, що після кожного прибуття "гумконвоїв" РФ у зоні АТО посилюється вогнева активність бойовиків.