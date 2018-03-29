Розслідування Мюллера викрило зв'язок Гейтса з розвідкою РФ, - ЗМІ

Розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера виявило зв'язок колишнього високопосадовця в кампанії Дональда Трампа Ріка Гейтса, який також був бізнес-партнером Пола Манафорта, з екс-представником російської розвідки під час президентської кампанії. Про це йдеться в матеріалі Reuters, передає "Укрінформ".

"Зв'язок між Гейтсом і колишнім працівником розвідки, визначеним у документах як "особа А", поданих ввечері вівторка, є визначальним, оскільки кримінальні справи проти Гейтса й Манафорта стосуються лише їхньої лобістської діяльності на користь (уряду часів Януковича) в Україні в період до президентських виборів 2016 року", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється прізвище "особи А" - Костянтин Килимник, який називається "колишнім офіцером російської розвідки". При цьому звертається увага, що розслідування проти Гейтса й Манафорта тепер заглибилося в їхню діяльність безпосередньо під час кампанії.

У цьому зв'язку наводиться коментар джерела, обізнаного з процесом розслідування.

"Той факт, що чиновник, який виконував важливу роль у кампанії Трампа разом з Полом Манафортом, мав справу з особою, яка була пов'язана з російською розвідкою і він знав про це, є важливим моментом, так само як і той факт, що Мюллер вирішив показати цю карту саме зараз", - зазначило джерело. Тепер неважливо, що Трамп каже про "відсутність змови" з росіянами, бо це надає іншого поштовху розслідуванню.

Президент США Дональда Трамп заперечує будь-яку змову з росіянами, так само як і російський уряд. Тим часом, Гейтс визнав себе винним у брехні ФБР та погодився співпрацювати зі слідством, нагадує видання. Пол Манафорт заперечує всі звинувачення проти нього, висунуті слідством Мюллера.

Раніше повідомлялося,що особистий адвокат президента США Дональда Трампа закликав міністерство юстиції США призупинити розслідування спецпрокурора про втручання росіян до виборів у США.