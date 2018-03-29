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Ryanair планує працевлаштувати 250 українських IT-фахівців

29 березня, 2018 - 09:45
Фото ekonomika.idnes.cz

Ірландський лоукостер Ryanair, який зайшов на український ринок, планує працевлаштувати українських ІТ-фахівців у новому дата-центрі в Україні. Про це в інтерв’ю ЦТС розповів гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі.

Він зазначив, що у Ryanair є велика потреба у зберіганні та обробці даних, тож для цього авіакомпанії потрібні компетентні кадри.

"З досвіду роботи свого дата-центру в польському Вроцлаві ми знаємо, що українці мають таку компетенцію. Там з 250 працівників понад 50% - це IT-фахівці з України. Ми вважаємо, що було б значно ефективніше створити ще один дата-центр нашої компанії в Україні, і тут працевлаштувати ще 250 українських фахівців. Ми вже працюємо над цим", - сказав О'Лірі.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair літатиме з України за 15 рейсами з осені 2018 року. Найдешевші квитки Ryanair коштуватимуть від 10 євро. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що у планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.

 

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