Римо-католицька громада Львова провела велелюдну Хресну ходу

Учора вечором, 28 березня, у Велику Середу Римо-католицька церква парафії святого Антонія у Львові провела Хресну дорогу вулицями міста. Розпочалася вона із меси у базиліці Успіння Пресвятої Богородиці. Після меси парафіяни вирушили у Хресну ходу вулицями Львова.

Очолив ходу митрополит Львівський архієпископ Мечислав Мокшицький. Цього року до заходу долучилося близько двох тисяч вірян, багато яких були із дітьми. Також традиційно у ході взяли участь священики, монахи, монахині та семінаристи.

Попереду ходи несли дерев'яний хрест. По бокам від нього та за ним ішли юнаки та дорослі чоловіки із свічками та смолоскипами. Процесія проходила із молитовними зупинками під час яких хрест ставили на землю.

Загалом хода тривала понад дві години та завершилася у костелі святого Антонія. Варто зауважити, що люди молилися двома мовами - польською та українською. Супроводжувала ходу поліція та муніципальна дружина.

Нагадаємо, що цього року католики святкують Великдень на тиждень раніше від православних - 1 квітня. Тому зараз у них триває Страсний тиждень.

Павло Паламарчук, Львів

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