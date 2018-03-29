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Сервіс Google Maps вивчив українську

29 березня, 2018 - 13:08
Фото khoda.gov.ua

Google оголосила про оновлення свого картографічного сервісу Maps - він став доступний іще на 39 мовах, серед яких є й українська. Про це повідомив менеджер програм Google Атсуко Ямагамі в офіційному блозі компанії.

"14 років тому Google Maps мали інший вигляд і були тільки англійською. Тепер понад мільярд людей використовують карти Google, отже ми зробили їх більш корисними", - зазначив програмний менеджер Google Атсуко Ямагамі.

Мовами, які тепер додатково підтримує Google Maps, користуються 1,25 мільярда людей у всьому світі.

Нові локалізації Maps з'являться на всіх платформах: iOS, Android, Mac, і Windows. Змінити мову можна в налаштуваннях додатків або веб-версії. Варто відзначити, що при цьому змінюється локалізація самого акаунта.

Google Maps і раніше підтримував українську, проте дане оновлення обіцяє повноцінну локалізацію сервісу.

Джерело: День

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