Сервіс Google Maps вивчив українську

Google оголосила про оновлення свого картографічного сервісу Maps - він став доступний іще на 39 мовах, серед яких є й українська. Про це повідомив менеджер програм Google Атсуко Ямагамі в офіційному блозі компанії.

"14 років тому Google Maps мали інший вигляд і були тільки англійською. Тепер понад мільярд людей використовують карти Google, отже ми зробили їх більш корисними", - зазначив програмний менеджер Google Атсуко Ямагамі.

Мовами, які тепер додатково підтримує Google Maps, користуються 1,25 мільярда людей у всьому світі.

Нові локалізації Maps з'являться на всіх платформах: iOS, Android, Mac, і Windows. Змінити мову можна в налаштуваннях додатків або веб-версії. Варто відзначити, що при цьому змінюється локалізація самого акаунта.

Google Maps і раніше підтримував українську, проте дане оновлення обіцяє повноцінну локалізацію сервісу.