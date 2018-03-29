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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Шевченко розповів, коли команда зіграє наступні товариські матчі

29 березня, 2018 - 13:15
Фото Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, коли команда зіграє наступні товариські матчі. Про це повідомляє Команда 1.

За його словами, українці зберуться на наступний тренувальний збір 23 травня, а наступні матчі зіграють 30 травня та 2 червня.

"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них - з учасником чемпіонату світу. З ким саме, скажу тільки після підписання контракту. За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий - 2 червня", - сказав Шевченко.

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