Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, коли команда зіграє наступні товариські матчі. Про це повідомляє Команда 1.

За його словами, українці зберуться на наступний тренувальний збір 23 травня, а наступні матчі зіграють 30 травня та 2 червня.

"Ми плануємо зібрати команду 23 травня. Підготовку проведемо в Україні, а матчі зіграємо за кордоном. Сподіваюся, буде дві гри, одна з них - з учасником чемпіонату світу. З ким саме, скажу тільки після підписання контракту. За попередньою інформацією, перший матч проведемо 30 травня, а другий - 2 червня", - сказав Шевченко.