Словенія відкликала свого посла з РФ через отруєння Скрипаля

29 березня, 2018 - 17:26
Словенія відкликає свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.
Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Миро Церар у Twіtter.
"У зв'язку з недавньою подією у Великобританії Словенія відкликає нашого посла Росії для консультацій в Любляні", - зазначив Церар.
V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack
— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 марта 2018 г.
Джерело: День