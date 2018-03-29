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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Словенія відкликала свого посла з РФ через отруєння Скрипаля

29 березня, 2018 - 17:26
Фото Reuters

Словенія відкликає свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Миро Церар у Twіtter.

"У зв'язку з недавньою подією у Великобританії Словенія відкликає нашого посла Росії для консультацій в Любляні", - зазначив Церар.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack

— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 марта 2018 г.

Джерело: День

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