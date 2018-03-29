У Львові на фестивалі виставили в’язану писанку

Сьогодні, 29 березня, у Львові розпочався уже восьмий за ліком щорічний «Фестиваль писанок – 2018».

Кожного року перед Великоднем на площі Музейній виставляють багато авторських писанок.

Цього року для писанок на площі звели спеціальний подіум. На ньому і встановили найбільшу за весь час існування фестивалю кількість писанок – 50 штук. Усі вони виготовлені із гіпсу та мають висоту півметра. Розмістили їх на спеціальних підставках. Щоб відвідувачі випадково не скинули писанки їх прикрутили до підставок.

Крім того неподалік розмістили ще сім метрових писанок. Усі експонати фестивалю розмальовані вручну відомими львівськими художниками та дітьми з художніх шкіл. На них можна побачити традиційні писанкові орнаменти, квіти, зображення Тараса Шевченка, львівські мотиви, Богородицю з Ісусом, різну абстракцію. Також одна писанка прикрашена зверху трамваєм, а ще одна виготовлена із кусків тканини та ниток.

Родзинкою «Фестивалю писанок» є в’язана писанка створена львів’янкою Надією Іванків. Цей шедевр складається із більш ніж 355 в’язаних елементів. В основному ця писанка складається із квітів – соняшників, рож, мальв тощо.

Також в межах фестивалю кожного дня будуть проходити майстер-класи із виготовлення великодніх свічок, писанок та ляльок-мотанок. Кілька із них будуть спеціально для дітей-сиріт.

Триватиме «Фестиваль писанок» у Львові до 15 квітня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора