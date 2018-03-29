У Миколаєві активісти прорвалися до сесії облради - вимагають відставки глави ОДА: НАЖИВО

У Миколаєві біля будівлі облдержадміністрації вранці зібралися близько 300 активістів організації "Національні дружини", ВО "Свобода" та "Руху нових сил", які вимагають відставки керівника ОДА Олексія Савченка у зв’язку із самогубством в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Як передає УНІАН, будівлю ОДА охороняють близько двох сотень поліцейських, які щільним кордоном (в п’ять рядів) перекрили вхід до будівлі ОДА.

Місцеве видання "Новости N" повідомляє, що у четвер, 29 березня, будівлю Миколаївської обласної ради охороняють близько тисячі правоохоронців різних підрозділів. На місці знаходяться рота особливого призначення поліції Миколаєва, Одеси та Херсона, а також тактико-оперативна рота Миколаєва.

Силовики обшукують усіх бажаючих пройти до сесійної зали.

Згодом до сесійної зали Миколаївської обласної ради правоохоронці впустили представників пікетувальників в кількості приблизно 20 осіб. Як передає УНІАН, голова облради Вікторія Москаленко надала змогу представникам учасників акції протесту виступити з трибуни та оголосити свої вимоги.

На відеохостингу Youtube користувач Orfey Noman веде трансляцію, що відбувається в Миколаївській ОДА.

Читайте про загибель в.о. директора миколаївського аеропорту Владислава Волошина у статті "Не зміг вижити у світі, де ворог тисне тобі руку...".