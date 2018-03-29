У прифронтовій Авдіївці відбудеться Фестиваль українського кіно

У прифронтовій Авдіївці Донецької області 1-4 квітня відбудеться Фестиваль сучасного українського кіно. Про це повідомили в прес-службі Держкіно, за підтримки якого пройде фестиваль.

"Фестиваль сучасного українського кіно має на меті ознайомити жителів Авдіївки з останніми новинками національного кінематографа, а також виконати певну культурну місію, адже незважаючи на постійний гуркіт гармат, культурне життя у місті має бути повноцінним", - зазначили в прес-службі.

Програма, яка розрахована на дорослу та дитячу аудиторії, включає ігрові, документальні та анімаційні фільми. Діти побачать фентезі "Сторожова застава", фільм-мюзикл "Трубач", повнометражний мультфільм "Микита Кожум'яка" та анімаційну збірку пізнавальних казок "Моя країна - Україна".

У документальному блоці представлені стрічки, що осмислюють сучасне та минуле України: "Будинок "Слово" про сталінські репресії проти творчої інтелігенції України; "Школа №3" про школярів Миколаївки Донецької області, які розповідають, як їм живеться у прифронтовому місті; "Моя війна. Два життя Василя Сліпака"; "Війна химер" - про спробу бійця, який пройшов Іловайський котел, повернутися в мирне життя.

Доросла аудиторія побачить дві комедії (романтичну "F 63.9 Хвороба кохання" та пригодницьку "DZIDZIO. Контрабас"), гостросюжетний історичний бойовик "Червоний" та воєнну драму "Кіборги". Перед показами фільми представлятиме актор Олег Шульга, який виконав одну з головних ролей у картині "Червоний".

Як повідомили в прес-службі, кінофестиваль в Авдіївці - четвертий етап довгострокового проекту "Українське кіно на Донбасі", ініційованого журналістом та волонтером Оленою Чередниченко. Проект, як і фестиваль, відбувається за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Організатором Фестивалю сучасного кіно в Авдіївці, який проходить за сприяння Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка, є ГО "ART FORUM", партнерами - Національний центр Олександра Довженка та Асоціація кіноіндустрії України.

"Головна ідея проекту - залучення жителів Донецької та Луганської областей до єдиного культурного простору України. На жаль, наше сучасне кіно там майже невідоме. Але ж кінематограф є потужним засобом формування людської свідомості - і цей факт в умовах гібридної війни є питанням стратегічним", - зазначила Чередниченко.