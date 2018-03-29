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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

У Румунії сталася аварія на атомній електростанції

29 березня, 2018 - 13:41

У румунському місті Чернаводе сталася аварія на атомній електростанції. Вранці у четвер, 29 березня, другий енергоблок АЕС "Чорнавода" автоматично відключився від національної енергетичної системи, станція наразі працює з одним реактором.

Оператор АЕС компанія Nuclearelectrica заявила, що зупинка блоку АЕС сталася через проблеми в його електричній системі, що не вплинуло на ядерну безпеку

У Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві зазначили, що не очікують жодного впливу на радіаційний фон в Україні внаслідок цієї аварії.

Раніше, 25 березня, через неполадки в одній із систем зупинили перший блок АЕС. Nuclearelectrica заявила, що ці два випадки не пов'язані між собою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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