У Венесуелі у в'язниці сталися бунт і пожежа: 68 жертв

У венесуельській Валенсії в'язні влаштували бунт і пожежу у в'язниці, в результаті чого загинули 68 людей. Про це в Twitter повідомив генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб, передає "РБК-Україна".

"Прокуратура Венесуели інформує громадськість про те, що у зв'язку жахливими подіями у штабі поліції Карабобо, де 68 людей загинули в результаті пожежі, ми призначили чотирьох прокурорів, щоб з'ясувати обставини цих трагічних подій", - повідомив генпрокурор Венесуели.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2018

Зазначимо, за даними деяких ЗМІ, при пожежі загинули 78 людей, а загоряння виникло після початку бунту в момент відвідування родичами ув'язнених. Повідомляється, що в'язні взяли одного з відвідувачів у заручники та поранили його ножем. Оскільки влада не відповіла на їхні вимоги, в'язні почали палити матраци, після чого виникла пожежа. Більшість жертв, у тому числі деякі відвідувачі, загинули від задухи.

Нагадаємо, раніше в січні в Бразилії стався тюремний бунт. В результаті інциденту 9 людей загинули, а більше сотні ув'язнених втекли.