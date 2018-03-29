У Єгипті через піщану бурю зупинено транспортне сполучення

Через вируючу другу добу піщаної бурі в Єгипті в країні повністю зупинено транспортне сполучення.

Про це повідомляє агентство Masrawy.

Як повідомляється, в країні закриті аеропорти, морські порти і залізниці.

"Закриті порти в Хургаді, Нувейбі і північній столиці Олександрії", - йдеться в повідомленні.

Найбільш постраждалими від негоди виявилися південні провінції Єгипту - Червоне море, Кена, Асьют, Ель-Ваді ель-Гадид, Луксор і Сохаг. Літаки, що прямували в Луксор, Каїр, Асуан і Сохаг, були направлені в Шарм-еш-Шейх і Хургаду. Дорожня поліція перекриває міжміські швидкісні траси, оскільки видимість на дорогах практично нульова.

За даними Метеорологічного управління АРЄ, причиною різкого погіршення погодних умов став теплий циклон, який прийшов із Судану і зіткнувся з холодними потоками повітря з Південної Європи.

Негода триватиме до вечора четверга і буде супроводжуватися різким зниженням температури і сильними опадами.