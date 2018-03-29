У ЄС планують обладнати дороги для транспортування важкої військової техніки

29 березня, 2018 - 14:34
Єврокомісія має намір обладнати дороги, мости та залізниці в країнах Євросоюзу, а також спростити прикордонні формальності для перевезення танків та іншої важкої техніки. Таке рішення ухвалено на тлі загострення відносин з Росією. Про це йдеться в плані Єврокомісії.
Згідно з документом, до 2019 року дороги, мости та залізниці в ЄС повинні піддатися перевірці на придатність для транспортування військової техніки.
На цей момент військове обладнання через важку вагу і великі габарити не може транспортуватися повсюдно.
Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.
Джерело: Deutsche-Welle