У ЄС планують обладнати дороги для транспортування важкої військової техніки

Єврокомісія має намір обладнати дороги, мости та залізниці в країнах Євросоюзу, а також спростити прикордонні формальності для перевезення танків та іншої важкої техніки. Таке рішення ухвалено на тлі загострення відносин з Росією. Про це йдеться в плані Єврокомісії.

Згідно з документом, до 2019 року дороги, мости та залізниці в ЄС повинні піддатися перевірці на придатність для транспортування військової техніки.

На цей момент військове обладнання через важку вагу і великі габарити не може транспортуватися повсюдно.

Додаткові кошти на реновацію з 2020 року будуть виділятися з бюджету Євросоюзу.