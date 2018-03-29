У Запоріжжі відкрилася виставка, присвячена пластиці ХХ сторіччя

Виставка «Чарівний світ пластики ХХ сторіччя» відкрилася в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. До неї увійшло близько 300 експонатів з порцеляни, фаянсу, бронзи, металу та інших матеріалів. Усі фігурки різні за часом створення, стилем, сюжетом і тематикою: анімалістка, скульптури людей, персонажів казок або книжок, декоративні предмети.

«Найстаріші фігурки вироблені в ХІХ сторіччі з каслинського лиття. Це статуї атлетів і жінок. Також у нас представлена порцеляна часів кінця Російської Імперії. Загалом тут зібрані статуетки фабрик з усієї України, які працювали ще за часів імперії і після більшовицького перевороту. Чимало експонатів середини і другої половини ХХ сторіччя, тобто радянського періоду. Крім того, тут багато німецьких речей, бо жителі Олександрівська до 17 року часто їздили в Європу, привозили звідти одяг і прикраси. Протягом всієї історії люди любили прикрашати свої будинки подібними речами. У нашій країні це набуло особливої популярності якраз у ХІХ-ХХ ст. Ми зрозуміли, що великий пласт культури йде від нас і може скоро зникнути, тому почали збирати цю колекцію», - розповіла завідувачка відділу історії краю Запорізького обласного краєзнавчого музею Зоя Попандопуло.

Виставка створена відділом, що займається історією до перевороту 1917 року, і відділом сучасності. Крім того, у її наповненні брали участь жителі міста та інші працівники музею.

Більшу частину виставки складає особиста колекція виробів із зеленого бісквіта, створеного різними фабриками в Російській Імперії і Західній Європі, запорізького колекціонера Валерія Гущі. Сленговою мовою цей бісквіт називають «зеленка». За часом створення - це період модерну.

Нагадаємо, що в 1913 році на території України було розташовано 9 із 36 заводів з виробництва порцеляно-фаянсових виробів у Російській імперії. Основними з яких були Межигірська фаянсова фабрика (заснована 1798 року), Городницький (1799), Баранівський (1802) і багато інших заводи. Після закінчення Другої світової війни почали з'являтися нові і реконструюватися старі виробництва. До 1984 року на території нашої країни діяло 18 підприємств цієї галузі.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото автора