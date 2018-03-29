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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Україна готова долучитися до миротворчої місії ООН у Малі, - Єльченко

29 березня, 2018 - 09:11
Фото mil.gov.ua

Постпред України при ООН Володимир Єльченко висловив готовність від імені Української держави приєднатися до Багатопрофільної інтегрованої стабілізаційної місії ООН у Малі. Про це йдеться у заяві постійного представника України при ООН, оприлюдненій у четвер, 29 березня, на Twitter-сторінці Представництва України при ООН.

"Україна готова розширити географію участі в операціях з підтримання миру, в т.ч. шляхом приєднання до Місії ООН в Малі", - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба Представництва України при ООН надала посилання на повний текст виступу посла Єльченка на дебатах Радбезу ООН щодо миротворчих операцій.

Нагадаємо, нещодавно до України повернувся літак із 75 українськими військовослужбовцями зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

Джерело: День

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