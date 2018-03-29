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Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

Україна не видасть РФ пранкера Вольнова, - МВС

29 березня, 2018 - 16:26
Фото: Укрінформ

Україна не видасть пранкера Євгена Вольнова, заочно арештованого у РФ, яка звинуватила його у дзвінках в морги Кемерово через пожежу у торговому центрі з десятками жертв. Про це у четвер, 29 березня, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.

"Україна не видає нікому своїх громадян", - відповів він на запитання, чи видасть Україна Росії пранкера Вольнова.

Раніше Басманний суд Москви заочно заарештував пранкера Євгена Вольнова, який нібито поширював в інтернеті неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові.

Нагадаємо, 25 березня в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (РФ) сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.

Джерело: УНН

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