Україна не видасть РФ пранкера Вольнова, - МВС

Україна не видасть пранкера Євгена Вольнова, заочно арештованого у РФ, яка звинуватила його у дзвінках в морги Кемерово через пожежу у торговому центрі з десятками жертв. Про це у четвер, 29 березня, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.

"Україна не видає нікому своїх громадян", - відповів він на запитання, чи видасть Україна Росії пранкера Вольнова.

Раніше Басманний суд Москви заочно заарештував пранкера Євгена Вольнова, який нібито поширював в інтернеті неправдиві відомості про кількість загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові.

Нагадаємо, 25 березня в чотириповерховому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (РФ) сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.