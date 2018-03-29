Український уряд підписав меморандум з дитячим фондом ЮНІСЕФ

Уряд України підписав меморандум з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Зокрема, меморандум було підписано прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та головою представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ Джованною Барберіс, передає "РБК-Україна".

За словами Гройсмана, підписаний меморандум має сприяти створення молодіжних дорадчих рад у всіх містах України.

"Що дасть виконання цього меморандум у реальному житті. Мають бути створені належні умови для розвитку дітей і молоді. Все це потребує діалогу в середині громади. Безумовно, ключове питання безпеки дітей у громадах. Я думаю, що рекомендація щодо створення дитячих та молодіжних дорадчих рад, створення рад омбудсменів - рішення, яке має бути реалізовано. Я би хотів, щоб на рівні міністерств і громад було повне порозуміння і включення в процес", - заявив Гройсман.

"Дуже важливо забезпечити можливість вибору молоддю пріоритетних професій. Це підготовка до більш дорослого життя", - додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року ЮНІСЕФ повідомив, що кожна дванадцята дитина у світі має гірші перспективи, ніж її батьки.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 29 березня, презентують Національну дитячу раду. У складі Ради – лідери учнівського самоврядування та випускники інтернатних закладів з різних куточків України.