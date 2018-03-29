Уряд ухвалив розпорядження, що дозволить отримати €9 млн на відновлення Донбасу

28 березня було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, преставленим Міністерством соціальної політики України ("Отримувач"), Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) ("Агенція з реалізації проекту") та KfW на суму 9 млн. євро (проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" "УФСІ VI")". Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Виконання цього розпорядження дозволить підписати вищезазначену Фінансову та проектну угоду задля отримання підтримки від Уряду Федеративної Республіки Німеччина у рамках двостороннього співробітництва за напрямом "Відбудова на Сході України" для реалізації проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" "УФСІ VІ".

Довідково

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) є неприбутковою організацією, що створена з метою підтримки найменш соціально захищених верств населення, а також ініціатив територіальних громад і громадських організацій згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 №740.

Діяльність фонду розпочалась у 2000 році з реалізації пілотної фази спільного Проекту Уряду України і Світового Банку "Фонд соціальних інвестицій", який став першим маcштабним проектом у сфері соціальних послуг України. Цей проект успішно завершився у 2008 році.

Донорами УФСІ у різні роки був Світовий банк, Європейський Союз, Уряд Німеччини (KfW), Уряд Великої Британії (DFID), Уряд Швеції (Sida), Уряд Японії (JSDF), Фонд імені Чарльза Стюарта Мотта, Канадське агентство міжнародного розвитку, Міжнародний фонд "Відродження", Програма розвитку ООН.

У вересні 2014 року Фонд отримав міжнародний сертифікат відповідності вимогам стандарту у сфері управління якістю (ISO 90001).