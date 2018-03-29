В Італії затримали 5 підозрюваних у справі про теракт у Берліні

Італійська поліція затримала п'ятьох людей у ​​рамках антитерористичного розслідування, пов'язаного з терактом на різдвяному ринку в Берліні.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на AFP.

Теракт у грудні 2016 року скоїв виходець з Тунісу Аніс Амрі, який направив вантажівку у натовп людей, в результаті чого 12 осіб загинули і близько 100 отримали поранення.

Амрі, який раніше проживав в Італії, був убитий поліцією в передмісті Мілана через чотири дні після теракту.

П'ять затриманих звинувачуються у скоєнні дій, пов'язаних із "міжнародним тероризмом", і в отриманні фальшивих документів для мігрантів.

Серед підозрюваних є туніський громадянина з міста Латіна, на південь від Риму, який нібито планував надати Амрі підроблені документи, що допомогти йому втекти за кордон.

Антитерористична операція проводилися в декількох містах, включаючи Рим, Латіну та Неаполь.