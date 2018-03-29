В Україні набув чинності указ про заходи до річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій

Указ президента №85/2018 про заходи до річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікували в офіційному виданні "Урядовий кур'єр", документ набув чинності.

Кабмін протягом місяця має утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення у 2018 році заходів із відзначення Дня пам'яті та Дня перемоги. До складу комітету увійдуть зокрема ветерани війни, учасники українського визвольного руху часів Другої світової, жертви нацистських переслідувань.

На основі пропозицій такого Організаційного комітету уряд має затвердити план заходів із відзначення 8 травня Дня пам'яті і примирення, а 9 травня 2018 року - Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема мають передбачити урочисті, меморіальні, культурно-мистецькі заходи у Києві, обласних центрах та інших населених пунктів. Окрім того, провести у військових частинах, закладах освіти заходи із залученням ветеранів Другої світової війни, учасників АТО та заходи із протидії агресії РФ.

Кабмін має забезпечити фінансування всіх цих заходів. Окрім того, уряду доручили запропонувати релігійним організаціям провести панахиди за загиблими у Другій світовій війні та молебні за захисників України.

Зі свого боку МВС, СБУ, обласні та міські держадміністрації будуть захищати безпеку населення під час проведення пам'ятних масових заходів.

Окремо обласним та Київській міській держадміністраціям доручили розробити регіональні плани заходів із відзначення у поточному році цих двох пам'ятних дат - а також поліпшувати соцзахист ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової, жертв нацистських переслідувань та їхніх родин. Для цього мають забезпечити відвідування згаданих осіб у лікарнях, пансіонатах та інтернатах. ОДА мають сприяти висвітленню пам'ятних заходів у ЗМІ.

МЗС доручили забезпечити проведення дипломатичними установами за кордоном заходів до Дня пам'яті та Дня перемоги над нацизмом.