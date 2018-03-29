В Україні почнуть вимикати аналогове ТБ із липня

Уряд ухвалив рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 1 липня 2018 року. Про це у четвер, 29 березня, повідомляється на "Урядовому порталі".

"З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року уряд на черговому засіданні ухвалив рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідною постановою Кабінету міністрів "Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України" продовжено строк використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення".

Ухвалення цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.

Нагадаємо, 18 січня 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений нею на виконання розпорядження Кабінету міністрів України. Припинення роботи діючих аналогових радіоелектронних засобів у першій області було заплановано на березень 2018 року.