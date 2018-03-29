У літописців є найстрашніша зброя – замовчування.
Павло Загребельний, український письменник, громадський та політичний діяч, Герой України

В Україні вже завтра можуть запустити 4G

29 березня, 2018 - 20:50
Фото: Livemint

Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G вже у п'ятницю - понеділок.

Про це на прес-конференції повідомила СЕО компанії Ольга Устнинова, передає LIGA.net.

"До кінця дня ми плануємо отримати рахунки (від Українського державного центру радіочастот - ред.) і оплатити їх. Тоді ми запустимо 4G у п'ятницю. Якщо не встигнемо, тоді вже понеділок", - зазначила вона.

Компанія запустить 4G у діапазоні 2,6 ГГц. Ліцензію на ці частоти вона отримала у січні 2018 року.

Vodafone збирається запустити 4G у вказаному вище діапазоні в 28 містах.

Як розповіли в компанії, понад 43% смартфонів у мережі Vodafone готові до 4G, а всього в мережі оператора більш 50% абонентів користуються смартфонами.

Як розповіли у прес-службі lifecell і Київстар, вони також очікують отримання необхідних дозволів найближчим часом і готові до запуску.

Більше новин

Google Maps повноцінно підтримуватиме українську мову
В Україну йде потепління
У Львові на фестивалі виставили в’язану писанку
Кальюлайд зустрілась з українськими жінками-військовими
G7 закликає Україну скасувати декларації для активістів
На Вінниччині презентували книгу про події Української революції

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 