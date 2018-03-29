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В Україну йде потепління

29 березня, 2018 - 22:25
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

У п'ятницю, 30 березня, в Україну прийде тепла повітрянна масса: стовпчик термометру сягне + 14 градусів.

Про це повідомляє Укргідромецентр.

У Києві вранці, вдень у п'ятницю очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Найпрохолодніше буде у Харьківській та Луганській областях. Вночі до – 6°, вдень від +2 до +6°
Найтепліше у західних областях: у Вінницькій, Тернопільській¸Івано-Францівській до +12°, у Чернівецькій області до +14°.

А 31 березня в Києві до +15°. Найпрохолодніше буде у Сумській області, до +9°, найтепліше у Чернівецькій +17°.

Джерело: День

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