Варшава відкриє пам’ятник жертвам Смоленської трагедії

У Варшаві у восьму річницю Смоленської катастрофи 10 квітня відкриють пам’ятник загиблим, а також закладуть камінь під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському.

Про це повідомила у Тwitter правляча партія "Право і справедливість" (PiS).

Пам'ятник буде встановлено на площі Пілсудського у центрі міста.

Zapraszamy na obchody VIII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Powiadomcie swoje rodziny i znajomych. Spotkajmy się w Warszawie. Pokażmy, że pamiętamy! #Pamiętamy #10kwietnia

Wydarzenie #FB: https://t.co/8Z5kn7kq5G pic.twitter.com/z2Uf9yBek5

— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 29 марта 2018 г.

"У восьму річницю найстрашнішої катастрофи в історії повоєнної Польщі запрошуємо усіх на Богослужіння у пам'ять про полеглих, на марш, а також на відкриття пам’ятника жертвам цієї національної трагедії", - йдеться у заяві партії.

Програмою заходів передбачено також закладення каменю під будівництво пам’ятника екс-президенту Лєху Качинському, виступи президента Польщі Анджея Дуди та лідера PiS Ярослава Качинського.

Як зазначається, традиційний щомісячний марш 10 числа, який буде 96-м з моменту катастрофи, стане останнім.

"Це не випадковий збіг (96-й марш і 96 жертв катастрофи — ред.). У цих цифрах, які доповнюють одна одну, є велика символічна сила", - заявили у партії Ярослава Качинського.

Як підкреслюється, марш буде останнім, оскільки мета - гідне вшанування пам'яті жертв катастрофи - досягнуто.