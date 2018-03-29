За день бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати мирні домовленості - від початку доби агресор здійснив 32 обстріли українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

“Унаслідок ворожого вогню одного українського захисника поранено. Ще один воїн – отримав бойове травмування. Обох військовослужбовців оперативно доставлено до лікувального закладу. Їм надано необхідну медичну допомогу”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БПМ бойовики обстріляли українські укріплення в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Піщевика. Крім цього, під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки і Кам’янки, а стрілецької зброї – Широкиного, шахти Бутівка та Павлополя. Також БМП окупанти застосували по наших позиціях біля Гнутового, Талаківки і Піщевика.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів противник обстрілював наші укріплення неподалік Луганського.