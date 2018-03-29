Закарпаття отримає 30 "Розумних великодніх кошиків" газети "День"

У вівторок, 3 квітня о 13:00, у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка у рамках акції "Розумний великодній кошик" відбудеться зустріч з письменником, головою благодійного фонду газети “День” Миколою Гриценком.

Про це повідомляється на сторінці бібліотеки у Facebook.

«Щороку Щоденна всеукраїнська газета «День» проводить акцію "Розумний великодній кошик". Цього року Закарпаттю пощастило отримати 30 таких кошиків, які складаються з 6 книжок бібліотеки газети “День”, передплати на друге півріччя і подарунку київських школярів – ляльок-мотанок», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі обговорюватимуть питання книговидавництва та книгорозповсюдження в Закарпатській області за участі представників державної влади, видавців, письменників та інших.

Вхід вільний.