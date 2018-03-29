Зі Східної Гути евакуювали понад 30 тисяч людей

Зі Східної Гути (Сирія) евакуювали понад 30 тис. мирних жителів і бійців опозиційних формувань, передає агентство Anadolu.

Зазначається, що сьомий конвой вже досяг провінції Хама. Ця колона складається з 55 автобусів і 4 машин швидкої допомоги, які вивозять понад 3 тис. осіб.

Гуманітарна колона направляється до околиць провінції Ідліб та на захід Алеппо, які підконтрольні повстанцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сирійська армія готується до нової операції у Гуті та має намір зайняти останній утримуваний повстанцями район протягом найближчих днів.

"Сили, розгорнуті в Гуті, готують величезну військову операцію, якщо терористи не погодяться передати місто і піти... Ці два дні будуть вирішальними", - заявив на умовах анонімності один з сирійських чиновників.

Як повідомлялося, 25 березня одне з найважливіших міст анклаву Східна Гута - Хараста - перейшло під контроль військ сирійського правителя Башара Асада.