Археологи виявили давні стоянки, кургани й чавунний дзвін ХІХ століття у 5 населених пунктах Житомирщини

У п’яти населених пунктах Олевського району Житомирщини науковці виявили цікаві історико-археологічні старожитності, серед яких – давні стоянки, кургани й чавунний дзвін ХІХ століття.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін, йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Значний інтерес представляє група стоянок доби мезоліту-неоліту, розташованих на околицях с. Рудня-Озерянська вздовж західного узбережжя озера Корма, яке всохло і перетворилося на доволі велике торфовище. У давні часи ця місцевість приваблювала первісних мисливців і рибалок. Тут, на піщаних пагорбах, території яких місцями нагадують пустелю, зібрані крем’яні знаряддя праці, пластинки, відщепи, а також уламки неолітичного посуду з домішками рослин у глині та прикрашених характерним для того часу орнаментом», - йдеться в дописі.

Поблизу сіл Перга та Юрове археологи оглянули стоянки мезолітичної доби, мешканці яких володіли секретами обробки й виготовлення знарядь праці з кварцу.

На території с. Лопатичі та східній околиці с. Зубковичі науковці обстежили кургани епохи бронзи й рештки курганного могильника періоду Київської Русі.

Крім того, у дерев’яному храмі села Зубковичі досі зберігається чавунний дзвін із зображенням святого, виготовлений 1848 року.

Увагу пошуковців також привернули кам’яні хрести на місцевих кладовищах. До прикладу, як пише Олександр Тарабукін, на території старовинного кладовища поблизу церкви в с. Лопатичі, крім написів, спостерігається вирізьблене зображення хреста на одноступінчастій голгофі з перехрещеними кістками всередині.

До того ж у західній частині штучної водойми, утвореної на місці колишнього піщаного кар’єру на північній околиці с. Рудня-Озерянська, виявили добре збережений дот часів Другої світової війни.