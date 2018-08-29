Бразилія направила війська на кордон з Венесуелою через мігрантів

Військові Збройних сил Бразилії попрямували в штат Рорайма, розташований на кордоні з Венесуелою, для забезпечення порядку через наплив мігрантів з цієї країни.

Відповідний наказ віддав бразильський президент Мішел Темер, повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони Бразилії Хоакіна Сільви ді Луни, мобілізація військ триватиме до 12 вересня. Він зазначив, що в разі необхідності вона буде продовжена.

"Проблема Венесуели вже не є внутрішньою політикою, це загроза гармонії всього континенту", - цитує слова Темера Reuters.

Він додав, що президент Венесуели Ніколас Мадуро винний у втечі венесуельців з країни, яка призвела до міграційної кризи у всіх державах, які межують з Венесуелою.

Темера підкреслив, що настільки радикальним способом він хоче забезпечити безпеку бразильським громадянам і мігрантам з Венесуели, які "втікають зі своєї країни в пошуках притулку в Бразилії".