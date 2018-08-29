Данія планує брати активнішу участь в оборонному співробітництві з ЄС поза рамками НАТО

Данія планує брати активнішу участь в європейському оборонному співробітництві поза рамками НАТО.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр країни Ларс Лекке Расмуссен після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Данія відмовилася від співпраці з ЄС у сферах безпеки і оборони, громадянства, поліції і правосуддя, а також загальної єдиної валюти після референдуму 1992 року. Незважаючи на це, за словами Л.Расмуссена, нині Данія хотіла б негайно розпочати співпрацю з ЄС в оборонній сфері.

Л.Расмуссен зазначив, одна з причин прагнення Данії брати участь в європейському оборонному співробітництві полягає в тому, що "в ці дні змінюються трансатлантичні відносини".

"Тому ми маємо взяти на себе більшу відповідальність за нашу власну безпеку", - підкреслив він.

У свою чергу Е.Макрон висловив думку, що "стратегічно більш активна участь Данії була б гарною новиною як для Європи, так і для Франції".