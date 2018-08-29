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Джон Маккейн, американський державний діяч, політик, сенатор від штату Аризона

День в ООС: Бойовики 6 разів порушували "перемир’я"

29 серпня, 2018 - 19:14
Фото Reuters

Упродовж доби, з 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, один раз – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

"Противник відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Зокрема, бойовики стріляли по українським позиціям біля населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Новгородське, Павлопіль та Гнутове.

Втрат серед особового складу не було.

Під час обстрілів в районі Новгородського бойовики застосували міномети калібру 82 мм.

Джерело: День

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